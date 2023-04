Dia Mundial do Café: confira oito receitas selecionadas especialmente para os cafezistas

O Dia Mundial do Café é comemorado nesta sexta-feira (14). A data é uma homenagem à segunda bebida mais consumida em todo o planeta, atrás somente da água. Esta data antecede a colheita da safra do Brasil, o maior produtor de grãos de café do mundo, em um momento em que toda a indústria cafeeira está de olho em nossa produção.

Para entrar no clima dos cafezistas (termo usado para definir pessoas apaixonadas por café), o Portal Bonde trouxe algumas receitinhas de como preparar esta bebida maravilhosa e mais algumas receitinhas de sobremesas incríveis que levam a especiaria.





CONFIRA: