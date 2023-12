PIB do Paraná em alta: Londrina está entre as 100 maiores economias do Brasil

Ao longo dos últimos 20 anos, a economia paranaense se tornou mais diversificada, com diversas regiões do Estado ganhando mais participação proporcional no PIB (Produto Interno Bruto). É o que apontam os dados mais recentes divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), referentes ao ano de 2021, quando comparados as estatísticas econômicas com as de 2002.





De acordo com o relatório, 8 das 12 regiões analisadas aumentaram a sua participação proporcional nos últimos anos. O maior crescimento proporcional no período foi registrado no Noroeste do Estado.

Os 86 municípios da região representavam juntos 9% do PIB estadual há 21 anos e alcançaram 11,2% de participação no estudo mais recente, passando de R$ 8 bilhões para R$ 61,6 bilhões.





A cidade que mais expandiu e diversificou a economia proporcionalmente foi Indianópolis, da 301ª para a 149ª colocação. Outras cidades do Noroeste com grande crescimento foram Douradina, que passou do 183º lugar para 93º e Francisco Alves, de 300ª para a 238ª colocação.