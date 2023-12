Campanha em ônibus convida turistas a conhecer e visitar o Paraná

Uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a empresa de transporte rodoviário Viação Garcia vai convidar passageiros de todo o Brasil a visitar o Paraná para conhecer as atrações turísticas do Estado.







A campanha teve início nesta segunda-feira (18), com cinco ônibus da empresa rodando com o slogan "Visite o Paraná” plotada nas laterais dos veículos. Além disso, toda a frota de 800 ônibus da empresa também vai estampar o slogan no painel luminoso frontal que descreve o itinerário de viagem dos veículos.

"São ônibus rodando todo o Brasil e convidando as pessoas que outros estados e outras regiões a conhecer as belezas do Paraná. É uma iniciativa importante, porque o turismo é uma atividade que ajuda o Estado a crescer, distribui a geração de renda por todas as regiões do Paraná e gera muito emprego, movimentando hotéis, lojas, restaurantes, entre outros serviços”, afirmou o governador.





Atualmente, a empresa faz rotas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, transportando uma média de 21 milhões de passageiros por ano.





“A Viação Garcia é uma empresa paranaense, portanto temos muito orgulho de participar desta campanha. Este governo tem resgatado a autoestima do povo do Paraná. É uma forma de divulgar o estado e fazer com que o público de fora do estado venha conhecer nossas atrações turísticas”, disse o vice-presidente da Viação Garcia, Estefano Boiko Júnior.





