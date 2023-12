Indústria paranaense cresce 2,9% em 2023

Mercado imobiliário registra aumento de procura por espaços amplos e inovadores em Londrina O mercado imobiliário com foco em espaços corporativos vem registrando uma alta da procura após a pandemia de Covid-19, graças a volta do trabalho presencial. Londrina é uma das cidades que vem chamando atenção de empresas.



PARANÁ ALCANÇA SALDO POSITIVO DE MAIS DE 122 MIL NOVAS EMPRESAS EM 2023 Publicidade

O resultado foi impulsionado também pelo crescimento da produção industrial de outubro, que evoluiu 1,6% em relação a setembro. Foi o maior crescimento da região Sul no período: a indústria gaúcha evoluiu 1,2% e a catarinense registrou um recuo de 0,6%. A variação nacional foi de 0,1% no mês.

De acordo com o IBGE, dez dos 15 locais pesquisados apontaram taxas positivas nesse intervalo. Além do Paraná e do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Região Nordeste, Goiás, Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Pará registraram crescimento em outubro. Publicidade

O Paraná ainda registrou o maior crescimento proporcional em relação a outubro de 2022, de 28,9%, seguido por Espírito Santo (16,9%) e Goiás (13%). Os setores expoentes dessa diferença foram coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (crescimento de 393%), produtos de madeira (27,1%), máquinas e aparelhos elétricos (12,4%), bebidas (11,9%), máquinas e equipamentos (8,5%), produtos de borracha e material plástico (5,6%) e alimentos (5,1%).

A variação dos últimos doze meses também está positiva, em 1,2%, o melhor resultado do Sul, já que as indústrias gaúcha (-4%) e catarinense (-2,6%) diminuíram a produção nesse intervalo. Publicidade

O Estado ainda teve a melhor média do último trimestre encerrado em outubro, com evolução de 3%, seguido por Goiás (1,8%), Pará (1,5%), Rio de Janeiro (1,1%) e São Paulo (0,8%).



SPC/Acil: índice de negativados em Londrina aumenta 27,5% no mês de novembro Os dados da inadimplência do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) da Acil, relativos ao mês de novembro, revelam que a inadimplência cresceu em Londrina, com aumento de 27,5%