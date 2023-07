Desenrola Brasil: bancos renegociam cerca de meio bilhão de reais em cinco dias

Quase R$ 500 milhões em dívidas foram renegociadas nos cinco primeiros dias do programa Desenrola Brasil pelos bancos associados à Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O primeiro balanço preliminar foi divulgado neste sábado (22). O volume financeiro, exclusivamente pela Faixa 2, se deu em mais de 150 mil contratos de dívidas.





No mesmo período, os bancos retiraram as anotações negativas (desnegativaram) de mais de 2 milhões de registros de clientes que possuíam dívidas bancárias de até R$ 100,00.

A federação pontua que "os números reforçam o compromisso dos bancos brasileiros com o sucesso do programa Desenrola Brasil". Idealizado pelo Governo Federal e com o apoio da Febraban, a iniciativa tem como principal objetivo reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de dívidas.





A Febraban lembra que cada banco tem a estratégia própria de negócio, adotando políticas próprias para adesão. As condições para renegociação das dívidas, nessa etapa, serão diferenciadas e cabe a cada instituição financeira que aderir ao programa defini-la.





Os clientes podem aderir ao programa até o dia 31 de dezembro.