Encontros FOLHA debate inovação na agricultura

O Grupo FOLHA retoma, de forma presencial, nesta quinta-feira (28), das 8 às 11 horas, no Centro de Eventos do Aurora Shopping, o projeto EncontrosFolha, um ciclo de debates sobre a inovação nos principais segmentos que movem a economia paranaense. O tema desta 15ª edição do Encontros será “Agricultura digital: a tecnologia como protagonista no campo”.

Desde a sua criação em 2014, o EncontrosFolha vem debatendo os principais temas que impactam o desenvolvimento do Norte do Paraná e muitas das pautas discutidas nesses últimos oito anos pelo projeto se viabilizaram, como a melhoria na infraestrutura viária da Região Metropolitana de Londrina, tema da segunda edição do Encontros, em 2014: "Infraestrutura e Logística: vencendo os gargalos do Norte do Paraná"



O superintendente do Grupo Folha de Londrina, Nicolás Mejía, destaca a importância do retorno presencial do EncontrosFolha após dois anos de pandemia. Em 2021, o projeto teve cinco edições transmitidas de maneira remota, que ganhou o nome de Rodadas de Conteúdos. Foi uma importante maneira de manter o debate em torno do desenvolvimento da região, mesmo com as dificuldades impostas pelo isolamento social.





"A retomada do EncontrosFolha de forma presencial vai ampliar os debates sobre o desenvolvimento do Norte do Paraná e permitir que as lideranças regionais se encontrem para discutir formas de vencer os principais gargalos que afetam o crescimento econômico e social do Estado", afirmou Mejía.





A 15ª edição do EncontrosFolha será mediado por Lucas Ferreira, coordenador estadual estratégico do Sebrae Paraná e gestor do agronegócio na região norte do Estado. Ele destaca a velocidade das mudanças que a agricultura digital permite para quem trabalha e vive no campo. "Quando a gente tem o processo digitalizado, dentro da agricultura, a gente consegue medir vários indicadores de uma forma muito mais rapida. Isso se transforma em informação para o produtor e facilita na tomada de decisão que ele possa ter. Vai garantir para ele um aumento de produtividade ou uma melhora na qualidade de sua produção", constata.

Para Ferreira, um dos temas importantes a ser levantado durante o evento desta quinta-feira (28) é a importância da melhoria do gargalo de infraestrutura de comunicação na área rural e também tratar do ecossistema de inovação de Londrina, que vem se tornado cada vez mais relevante. "O ecossistema se consolida como uma grande ponte da inovação, gerando uma sustentação para qualquer fase do empreendedorismo, desde a concepção de uma nova ideia que vai ajudar no agronegócio, passando pelas fases de pesquisa, em que as instituições de ensino podem amparar, assim como os instituto de pesquisa", explica.





Esse ecossistema também permite avançar para as fases de operação e desenvolvimento e Ferreira comenta sobre o trabalho de destaque das universidades e também de várias médias e grandes empresas "que se envolvem com iniciativas de inovação aberta avançando para a parte de mercado, onde o Sebrae tem papel importante e outras entidades que promovem eventos comerciais garantindo que essas soluções cheguem ao produtor".





