Entidades empresariais de Londrina cobram agilidade na liberação de alvarás

Entidades empresariais contestam informações veiculadas pela Prefeitura de Londrina a respeito da agilidade no processo de concessão de alvarás pelo município.





Nesta quarta-feira (26), o Sescap-LDR (Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina e Região) e a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) divulgaram notas nas quais afirmam que os dados divulgados pela prefeitura omitem a demora no processo de emissão dos alvarás definitivos e que a burocracia afasta investidores.

Publicidade

Publicidade





No final de março, representantes do Sescap-LDR e da Acil participaram de uma reunião com o secretário municipal da Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, para discutir a questão da liberação dos alvarás e após o encontro, o Núcleo de Comunicação da prefeitura noticiou o encontro, destacando uma série de números apresentados às entidades, entre eles, a redução do prazo médio para análise dos alvarás de funcionamento das empresas.





O presidente do sindicato dos contabilistas, Euclides Nandes Correia, disse não contestar os avanços apresentados pelo município, especialmente na liberação dos alvarás provisórios, obtidos em um prazo que varia de 24 horas a dois dias para empresas de médio e baixo risco.

Publicidade





Mas o tempo de espera pela documentação definitiva, disse Correia, ultrapassa os três meses e 56% dos pedidos são indeferidos.





Com a repercussão da notícia nos últimos dias, especialmente nas redes sociais, o presidente do Sescap-LDR divulgou uma nota de esclarecimento.





“O nosso associado cobra uma postura. A reunião foi produtiva, mas o alvará definitivo é um problema antigo”, destacou Correia. “Nossa reivindicação é que o município desse um prazo para regularizar a documentação antes de indeferir porque nesse caso, o pedido volta para o fim da fila e hoje, a prefeitura está analisando os pedidos feitos no início de janeiro.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: