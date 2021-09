Etapa da Rua Inteligente de Londrina é entregue com presença de ministro

O ministro do MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) esteve na cidade nesta segunda-feira (27) para o lançamento da primeira etapa do projeto da Rua Inteligente da Sergipe, no Museu de Arte de Londrina. O projeto é resultado de uma parceria entre Prefeitura de Londrina, ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e PTI (Parque Tecnológico Itaipu).



Continua depois da publicidade





A ocasião também marcou o lançamento da segunda etapa do projeto, o programa CONECTA.

Continua depois da publicidade





A rua Sergipe em Londrina será o primeiro espaço no Brasil a receber o programa, que vai atuar em três frentes: tecnologias de cidades inteligentes, de transformação digital dos negócios e de segurança cibernética.





A primeira etapa do projeto, entregue nesta segunda, consiste na entrega da histórica Rua Sergipe equipada com cinco luminárias inteligentes com câmeras e wi-fi integrados; software de reconhecimento facial; dois cruzamentos semafóricos com sistemas de inteligência artificial integrados e botoeiras com recursos de acessibilidade; seis câmeras de reconhecimento de placas de veículos; e um centro de comando e controle com videowall.

Continua depois da publicidade





Continua a se informar a respeito do projeto na Folha de Londrina.