Fundada ha 60 anos, C. Vale é uma das maiores cooperativas singulares do Brasil

Fundada em 1963 por 24 agricultores que enfrentavam dificuldades para armazenar e escoar a safra e para obter crédito, em Palontina, a cooperativa C. Vale, palco de um incidente que deixou oito mortos, onze feridos e um desaparecido nesta quarta-feira (26), tem atuação no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraguai.





Atualmente, tem 188 unidades de negócios, mais de 26 mil associados e 13 mil funcionários, que produzem e beneficiam soja, milho, mandioca, trigo, leite, peixe, frango e suínos. Além disso, a C. Vale fornece assistência agronômica, veterinária, operacional e comercial aos associados, além de promover cursos, palestras, treinamentos e dias de campo. Publicidade

Somente no ano passado, a C. Vale recebeu uma produção de 4,2 milhões de toneladas, que geraram faturamento de aproximadamente R$ R$ 22,7 bilhões e o recolhimento de R$ 524 milhões em impostos e contribuições. É uma das maiores cooperativas singulares do Brasil.



