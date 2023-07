Três feridos em explosão em Palotina são transferidos para a ala de queimados do HU-UEL

Dos feridos transferidos ao HU-UEL, dois pacientes estão intubados, com queimaduras de segundo grau, e permanecerão sob cuidados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Um terceiro ferido, de 31 anos, teve queimaduras em cerca de 25% do corpo, mas está consciente e permanecerá sob atendimento em leito de enfermaria da ala de queimados.

Três vítimas feridas no incidente ocorrido em um silo da C. Vale, em Palotina (Oeste), nesta quarta-feira (26), serão tratadas pela ala de queimados do HU (Hospital Universitário) da UEL. Seguidas explosões feriram doze pessoas e mataram sete trabalhadores – um dos socorridos foi a óbito enquanto recebia atendimento hospitalar em Cascavel. Um trabalhador segue desaparecido

Visita do governador





Nesta quinta-feira, o governador em exercício, Darci Piana (PSD) visitou as instalações da cooperativa C. Vale, em Palotina, ao lado do prefeito Luiz Ernesto de Giacometti (PL), representantes da C.Vale e outras autoridades.





O Corpo de Bombeiros segue com as buscas e o trabalho de limpeza do local. Os trabalhos estão dedicados à retirada do volume de grãos de milho do silo 3, que é feita de maneira intensa e gradual, e contará com apoio de sugadores de grãos.





A Secretaria de Estado da Saúde permanece em alerta para o apoio operacional e de assistência nas unidades e estruturas hospitalares.





A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do incidente. A Polícia Científica está utilizando um equipamento scanner 3D e um drone de grande resolução para auxiliar o levantamento pericial.