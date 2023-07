Sobe para oito número de mortos em explosão na Cooperativa C.Vale de Palotina

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os trabalhos, no momento, são direcionados para a retirada do volume de grãos de milho do silo 3 para ter acesso a a última vítima. "A retirada do milho é realizada de maneira mecânica de forma lenta e gradual e não será interrompida até o encerramento da operação", afirma a corporação por meio de nota.

Na manhã desta quinta-feira, 35 bombeiros militares trabalhavam no incidente, além de outros 14 bombeiros do Gost (Grupo de Operações de Socorro Tático) e sete cães de busca.

A explosão de um armazém de grãos da Cooperativa C.Vale, em Palotina, no Oeste do Paraná, deixou mortos, feridos e desaparecidos na tarde desta quarta-feira (26). Segundo informações atualizadas pelo Corpo de Bombeiros às 10h desta quinta-feira (27), oito pessoas morreram: sete no local e uma que recebia atendimento em um hospital de Cascavel (Oeste).

Ao menos quatro pessoas morreram e 27 seguem desaparecidas após uma explosão na fábrica de ração da Cooperativa C.Vale, em Palotina, no Oeste do Estado, ocorrida no final da tarde desta quarta-feira (26).

Ao menos quatro pessoas morreram e 27 seguem desaparecidas após uma explosão na fábrica de ração da Cooperativa C.Vale, em Palotina, no Oeste do Estado, ocorrida no final da tarde desta quarta-feira (26).

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cascavel, major Tiago Zajac, em nota encaminhada à imprensa, disse que o atendimento no local começou por volta das 17h05 da quarta-feira, quando os bombeiros foram acionados.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu 3,4 toneladas de maconha em Cascavel na terça-feira (25). Policiais abordaram dois homens no momento em que entravam em um barracão.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu 3,4 toneladas de maconha em Cascavel na terça-feira (25). Policiais abordaram dois homens no momento em que entravam em um barracão.





CAUSA AINDA NÃO FOI IDENTIFICADA





A Cooperativa C.Vale emitiu uma nota na noite desta quarta-feira e, segundo o texto, as causas da explosão ainda não foram identificadas.

Publicidade





“No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas”, afirma a empresa.





De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Estado, peritos da Polícia Científica estão trabalhando no local do incidente para ajudar a esclarecer os fatos. Além disso, a PCPR (Polícia Civil do Paraná) abriu um inquérito para apurar as causas da explosão.

Publicidade





O presidente da C.Vale, Alfredo Lang, se manifestou por meio de um vídeo divulgado à imprensa. “O dia 26 de julho de 2023 entra como um marco triste para a história da C.Vale. Estamos consternados pela tragédia que feriu e tirou a vida de nossos trabalhadores. Todos os esforços da cooperativa estão sendo direcionados para o auxílio das vítimas e de seus familiares”, lamenta.





Segundo ele, uma equipe técnica ajuda na perícia para identificar as causas da explosão. “Nossas equipes continuam empenhadas em auxiliar o trabalho das equipes de resgate. Esse é um momento de união e solidariedade com as famílias das vítimas. Agora estamos preocupados com as pessoas, mas uma equipe técnica está trabalhando para apurar as causas deste acidente”.





Atualizada às 11h17.