Governo publica regras para jogos de aposta on-line; veja quais são

Edital do concurso da PGE com salário de R$ 32 mil é publicado; inscrições começam em agosto

O edital com o detalhamento do processo seletivo para o cargo de procurador do Estado do Paraná foi publicado, nesta quarta-feira (31), pelo Cebraspe, responsável pelo concurso. O edital oferece quatro vagas e tem validade de dois anos.