Governo registra R$ 6,9 bilhões em devolução de auxílio emergencial pago indevidamente

O Ministério da Cidadania já soma R$ 6,9 bilhões em devoluções do Auxílio Emergencial pago indevidamente em 2020 e 2021. O valor voltou aos cofres públicos por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), Darf (Documentação de Arrecadação de Receitas Federais) e resgate de recursos não movimentados dentro dos prazos legais. Também houve a revisão e fiscalização quanto a elegibilidade dos beneficiários.

Em dezembro de 2020, a pasta enviou mensagens de celular (SMS) para orientar os cidadãos a respeito da devolução voluntária ou denúncia de fraudes do benefício.

Esse tipo de mensagem foi enviado em outras ocasiões durante 2021. Nesta semana, aproximadamente um milhão de pessoas receberam o SMS pela primeira vez.





“Em 2021, foram realizados quatro disparos de mensagens ao longo do ano. Ao todo, 2,5 milhões beneficiários do Auxílio Emergencial receberam 4 milhões de mensagens solicitando a devolução de valores”, diz a pasta.





De acordo com o ministério, a devolução dos recursos está sendo possível por meio de acordos de cooperação técnica com diversos órgãos dos três poderes, com a colaboração das respectivas áreas de investigação e de controle, que trocaram informações, conhecimentos e bases de dados.

Contra as fraudes, também participam da ação a Polícia Federal, a Caixa Econômica, o Ministério Público Federal, a Receita Federal, a Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União.





Os valores devolvidos são transferidos para a conta do Tesouro Nacional e ficam à disposição da União.