Imposto de renda: Quem não entregar declaração terá multa e CPF suspenso

“Quem não entregar a declaração do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) terá de pagar multa, cujo valor mínimo será de R$ 165 ou o equivalente a 20% do imposto devido, além de ter o CPF suspenso.” A afirmação é do delegado da Receita Federal em Londrina, Reginaldo César Cardoso, que relembrou que o prazo para a entrega da declaração termina às 23h59 do dia 31 de maio.

Cardoso ressaltou que das 131 mil declarações aguardadas em Londrina foram entregues 89.625, o que equivale a 68,42% do total. Na jurisdição da Delegacia de Londrina (Norte Pioneiro até Apucarana), das 307 mil declarações esperadas foram entregues 214.169 (69,76%). No Paraná, de 2,2 milhões de declarações previstas pela Receita Federal, foram entregues 1.542.135 (70,1%). A média paranaense está acima da média nacional. No Brasil, das 34,168 milhões de declarações do IRPF foram entregues 23.216.964 (67,95%).

Cardoso informa que esses números estão dentro do esperado e que os sistemas da Receita Federal estão preparados para receber um grande volume de declarações nos últimos dias. Questionado sobre a comparação com a entrega das declarações no ano passado, quando já tinham sido entregues mais declarações em Londrina do que agora, ele afirmou que no ano passado a prorrogação não ocorreu com tanta antecedência como neste ano e acreditava-se que prazo final seria abril. “Mas realmente é só uma percepção, pois não temos dados que comprovem isso”, apontou.





Porém, orienta os contribuintes a não deixar para a última hora. Ele alerta que sempre podem ocorrer problemas como panes no computador do próprio contribuinte, quedas de energia, perdas de dados etc. Além disso, quem entrega primeiro, recebe restituição primeiro.





