Inadimplência no Paraná fica abaixo da média nacional

Segundo os dados do mês de junho do Mapa da Inadimplência da Serasa, após uma série de altas ao longo do ano, a inadimplência no Brasil registrou sua primeira queda, atingindo 71,45 milhões de negativados.





Isso representa uma redução de 450 mil pessoas inadimplentes em relação a maio, quando havia 71,9 milhões de endividados no país, uma diminuição de 0,63%.





O número total de dívidas também apresentou declínio, passando de 264,5 milhões em maio para 262,8 milhões em junho, uma queda de 0,62%. Quanto ao valor total das dívidas no mês passado, este ficou em R$ 346,3 bilhões, com uma média de R$ 4.846,15 por pessoa.

