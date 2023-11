Incubadora da UTFPR fomenta a inovação no Norte Pioneiro

Hoje vamos conhecer o trabalho da Sprint - Incubadora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de Cornélio Procópio. Conversei com o coordenador, o professor Jair de Oliveira:





1) Como está estruturada atualmente a incubadora da UTFPR de Cornélio Procópio e de que forma ela atende às necessidades do ecossistema de inovação da região de Cornélio Procópio?

A incubadora está organizada para atender dois níveis de empreendimentos.





Nível 1: fase destinada a projetos e/ou empresa inovadores de base tecnológica que busca apoio para sua criação e viabilização como empresa inovadora, também denominado projeto incubado, destinada aos projetos em fase de ideação ou de desenvolvimento da solução, mas que ainda não possuem um produto ou serviço a ser ofertado ao mercado.

Nível 2: fase destinada a empreendimentos que buscam apoio para sua consolidação como empresa inovadora de base tecnológica, também denominado empresa incubada, destinada aos empreendimentos que já contam ao menos com um protótipo funcional com usuários ou MVP validado ou que possuem soluções que já estão sendo comercializadas.





Assim, a incubadora oferece:

- Apoio empresarial, capacitações e consultorias nas áreas de gestão, mercado, capital, tecnologia e empreendedor;





- Infraestrutura física e tecnológica;

- Suporte operacional: serviços de limpeza, manutenção, recepção e segurança;





- Apoio à participação em eventos, feiras, rodadas de negócios e captação de recursos;

- Interação com instituições de ensino e pesquisa;





- Sistema gerencial de acompanhamento com indicadores de desempenho e maturidade.

2) Quais parcerias foram criadas e de que forma elas estão contribuindo para fomentar a inovação?





A Incubadora é associada à Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), participa da Rede Paranaense de Incubadoras e Aceleradoras de Empreendimentos Inovadores (ReInova) é parceira do Sebrae-PR e integra a rede de incubadoras da UTFPR-PR.

Sobre a Anprotec, essa parceria propicia a inserção em âmbito nacional, bem como, participação em eventos e o acesso a recursos e às melhores práticas de gerenciamento de incubadoras brasileiras. Sobre a Reinova, é uma forte parceria regional, que integra as entidades paranaenses na busca de soluções para problemas comuns e no crescimento mútuo. Sobre o Sebrae-PR, é o nosso grande parceiro na execução de atividades empreendedoras, em todo o escopo do ambiente empreendedor. Sobre a rede da UTFPR de incubadoras, essa rede permite uma ampla sinergia entre os Campi da UTF e a criação de ações coletivas, bom como o compartilhamento e o acesso às diversas áreas de expertises e aos laboratórios pertencentes aos campus.





Continua na próxima semana ;)





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)