Integração entre gerações pode contribuir para o crescimento dos negócios

Com o aumento da expectativa de vida não apenas no Brasil, mas em escala global, a sociedade tem sido palco de encontros inéditos entre diferentes gerações. Esse fenômeno da maior longevidade tem alcançado famílias, empresas e a sociedade como um todo, moldando uma nova dinâmica social.

A especialista ressalta ainda que a possibilidade de aproveitar múltiplos pontos de vista no gerenciamento de demandas e solução de problemas tem sido um fator decisivo para as áreas de Recursos Humanos e Gente & Gestão adotarem propostas mais inclusivas e flexíveis no processo de contratação, afastando-se dos estereótipos relacionados à idade.

Golpes no Desenrola Brasil: especialista alerta com dicas para não cair na armadilha

Golpes no Desenrola Brasil: especialista alerta com dicas para não cair na armadilha





Nesse sentido, uma pesquisa conduzida pela Gupy constatou um aumento expressivo de 217% na contratação de profissionais entre 40 e 50 anos em 2021, em comparação com o ano anterior, projetando-se que esses números continuarão crescendo, especialmente com a perspectiva de um mercado em expansão e promissor no futuro.

Publicidade





Entretanto, mesmo diante desses avanços, é essencial encarar uma realidade ainda cruel para as mulheres nesse contexto. Apenas de 3% a 5% das grandes empresas contratam mulheres entre 40 e 50 anos, evidenciando desigualdades persistentes.





De acordo com Sardi, embora as discussões sobre diversidade no mercado de trabalho estejam em ascensão, é crucial compreender as características de cada geração, para que cada aprendizado seja valorizado e respeitado.





"Cada indivíduo tem sua própria história de vida e pode contribuir de forma significativa com sua subjetividade. É fundamental que as instituições, incluindo as empresas, abracem essa compreensão para que o preconceito seja confrontado diante da diversidade etária em nossa sociedade", conclui.