Jornada de Agroecologia vai oferecer pratos típicos da cultura camponesa

A 20ª Jornada de Agroecologia, que acontece a partir desta quarta-feira (22) até domingo (26) no campus Rebouças da UFPR (Universidade Federal do Paraná), em Curitiba, vai levar ao público uma variedade de sabores do campo no espaço Culinária da Terra com pratos típicos e muita comida boa, saudável e sem veneno.



Os visitantes da Jornada vão poder experimentar os pratos tradicionais da cultura brasileira e paranaense, como porco no tacho, cuscuz, macarrão caseiro, quirera com linguiça e também pratos vegetarianos e veganos, além de sucos, sorvetes e picolés feitos de frutas nativas, para se refrescar — tudo, é claro, a preços populares.



Priscila Monerat, que faz parte do setor de Produção do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), moradora do assentamento Contestado, na Lapa (PR) e organizadora do Culinária da Terra, diz que “a comida é uma das questões centrais da agroecologia, queremos que todos e todas tenham direito de se alimentar com alimentos saudáveis em quantidade e qualidade.”



Para ela, a Jornada em cada edição se consolida como um local de encontro de diversas entidades e organizações que contribuem para um novo jeito de viver no campo e na cidade, a partir da agroecologia. O espaço Culinária da Terra vem para trazer essa riqueza da cultura camponesa: a infinidade de receitas e jeitos de preparar a comida, uma nova forma de relação com os alimentos.



Atuante no Coletivo Triunfo, que abrange a região Centro Sul do Paraná e o planalto catarinense, Sandra Mara relata que o maior objetivo hoje é defender as sementes crioulas e dar suporte aos guardiões das sementes. Os guardiões armazenam e protegem sementes de hortaliças em geral, feijões, mandioca, batatas (doce, salsa e inglesa) e milhos crioulos.



O prato da região de São João do Triunfo, onde se localiza o coletivo, que estará na Jornada é a quirera de milho crioulo com linguiça defumada e legumes orgânicos — tudo livre de transgênicos. “O milho crioulo é guardado por vários guardiões que se orgulham em proteger e deixar esse milho puro, vem para a 20ª Jornada de Agroecologia conhecer os agricultores e conversar com eles”, convida Sandra.



Confira aqui a lista completa dos pratos que estarão no espaço Culinária da Terra e de onde cada um vem: