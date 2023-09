Livro reúne 22 autores paranaenses para falar de gestão, liderança e tendências corporativas

Ambidestria, inteligência artificial, governança, carreira, diversidade, inclusão, comunicação e marketing são alguns dos temas do livro "The Masters: Entre Dinossauros e Drones"





As trocas de informações e experiências da comunidade de networking de Curitiba chamada de ‘The Masters’ vai virar um livro voltado para empreendedores, empresários e gestores de negócios. Ao todo, 22 autores paranaenses, que estudam e trabalham com cenários e tendências do ambiente corporativo, vão compartilhar tendências em gestão e liderança na obra “Entre Drones e Dinossauros”, que terá evento híbrido de pré-lançamento no próximo dia 12 de setembro, com inscrições antecipadas pela Plataforma Sympla neste link.

A comunidade de networking ‘The Masters’ reúne professores, empreendedores, consultores, diretores de empresas e jornalistas. O grupo começou a reunir-se mensalmente após a pandemia de covid-19 para fortalecer vínculos enfraquecidos pelo isolamento. "Numa das conversas, num almoço, percebemos a riqueza dos temas que estavam sendo abordados e entendemos que precisávamos compartilhar aquele conteúdo em um livro. O José Damigo trouxe a provocação dos ‘dinossauros e drones’, fazendo uma alusão às gerações que precisam se entender", conta o professor José Nascimento, responsável pela coordenação editorial. "Nessa rodada, o nome já estava definido, antes de termos o primeiro parágrafo escrito", relembra.





O propósito do livro será o mesmo do grupo: compartilhar conhecimento. "Estudar, provocar, antecipar e desenhar o futuro que ainda não existe. A proposta pode parecer pretensiosa, mas este é o desafio deste projeto, a partir de uma lente com muitos olhares, plural, multifacetada e focada no futuro", explica o coordenador de marketing do livro, que também é gestor de marketing, professor e palestrante, Alexandre Conte. "No ponto final de cada tema queremos desacomodar o leitor e provocar movimento de mudança, desconstrução e reconstrução na sua vida pessoal e na empresa", explica.

Célia Linsingen, professora e consultora, que produziu um capítulo falando sobre marcas e ESG, destaca que “criar um livro a várias mãos, mentes e corações é uma fonte de aprendizado ímpar. Processo criativo, escolhas, estilos, experiências tudo junto mas muito diverso e misturado. Eu estou adorando”. Segundo ela, a oportunidade de ler os demais capítulos, com tamanha diversidade de visões, está gerando grande expectativa também.





“Contar com uma comunidade de pessoas referência em suas áreas, engrandece o projeto e fortalece as relações entre todos nós. O mundo pede por parcerias, pede que caminhemos juntos, que nos sentemos todos na mesma mesa, e, claro, os leitores ganham com um livro de qualidade e conteúdo de alta relevância”, analisa Maria Almeida, socióloga e consultora, que escreveu sobre liderança.

