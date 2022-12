Lojistas de Londrina esperam aumento das vendas na próxima semana

Faltando apenas uma semana para o Natal, o comércio de rua na região central de Londrina registrou uma movimentação tranquila no início da tarde deste sábado (17).





Dentre os produtos mais procurados pelos consumidores que aproveitaram o horário estendido das lojas próximas ao Calçadão que ficarão abertas até às 20 horas, estão presentes e brinquedos.

Apesar do ritmo calmo, a expectativa da Associação Comercial e Industrial de Londrina é de que seja atingida e até superada a expectativa de aumento de 15,6% nas vendas em relação ao mesmo período de 2021.







“Até estranhei o pouco movimento no centro. Achei que estaria tudo lotado. Nem parece que estamos a poucos dias do Natal. Apesar de que para a gente que vem fazer compras é até melhor quando as lojas não estão muito cheias”, comentou a secretaria comercial Maria de Lurdes Martins enquanto procurava produtos para ela o filho Augusto, de 7 anos.

“Aproveitei a folga nesta tarde de sábado para visitar várias lojas, pois como os preços estão muito altos a gente acaba tendo que pesquisar muito mais antes de comprar tudo o que precisa e isso acaba levando mais tempo” afirmou a estagiária de pedagogia Aline Regina da Silva, que saiu em busca de presentes para a família.





“Achei ótimo não estar muito movimentado o centro, pelo menos assim a gente consegue ver as coisas com calma e não precisa enfrentar fila na hora de pagar pelos presentes”, destacou o técnico de informática Osvaldo Dias de Jesus.



Os lojistas ouvidos pela reportagem afirmaram que estão com esperança de que as vendas aumentem no decorrer da próxima semana.

“A tendência é melhorar principalmente depois do pagamento da segunda parcela do 13º salário no dia 20”, enfatizou Maria Vitória Garcia, gerente da loja de presentes My Love, ao relatar que os itens mais procurados pelos consumidores têm sido maquiagens e bolsas.

Já na filial da loja de roupas For Boys, For Girl localizada no Royal Shopping, o número de vendedores foi reforçado para a dar conta da expectativa de vendas para os últimos dias que antecedem o Natal.





“Tradicionalmente, a maioria das pessoas acabam deixando as compras para as últimas horas. Prevendo isso, fizemos diversas contratações de vendedores temporários e free lancers”, revelou a gerente Ariadne dos Santos.





“Brasileiro deixa tudo para a última hora mesmo, todo ano é assim”, reforçou Tânia Bergsthon, gerente da loja Plastimil onde, segundo ela, os produtos mais vendidos nesse período são peças de decoração natalina, além de pratos, copos e talheres descartáveis pois “ninguém quer saber de lavar louça depois da ceia de Natal".







