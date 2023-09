Londrina abre a semana com 1,3 mil vagas de emprego na Agência do Trabalhador

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 14.105 vagas de emprego com carteira assinada no Paraná. Os destaques estão no interior do Estado, nas regionais de Cascavel (3.7761), Londrina (1.327 vagas), Foz do Iguaçu (1.057) e Pato Branco (1.022 ).





A maior parte daa oportunidades é para auxiliar de linha de produção (indústria), com 3.150 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de operador de caixa, com 304 vagas, repositor de mercadorias, com 212, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 173.



Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 210 vagas, alimentador de linha de produção, com 105, auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 60, e abatedor de aves, com 50 oportunidades.







Em Foz do Iguaçu, os destaques são para auxiliar de linha de produção (382), abatedor de aves (90), alimentador de linha de produção (55) e abatedor de porcos (50). Em Pato Branco, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 248 oportunidades, auxiliar de almoxarifado, com 60, operador de caixa, com 42, e trabalhador de avicultura de corte, com 45.

Também há bom volume de ofertas em Jacarezinho (127), com chances para costureiro na confecção em série; Paranaguá (106), sendo a maior procura ajudante de obras; Ponta Grossa (230), com oferta de 50 vagas para auxiliares administrativos; e Guarapuava (419), onde os destaques são auxiliar de linha de produção e atendente de lanchonete.