Londrina conta com quase 430 vagas de emprego nesta segunda

A SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) divulgou nesta segunda-feira (18) 426 oportunidades de emprego disponíveis em Londrina. Deste total, 11 são de destinação exclusiva para pessoas com deficiência e em reabilitação. São abrangidos diversos perfis de escolaridade e experiência, com funções para diferentes segmentos de atuação.





Dentre as funções disponíveis, existem 60 vagas para auxiliar de logística, sem período específico de experiência exigido, para pessoas com ensino médio completo, totalizando salário de R$ 1.500,00 mais benefícios. Também há mais de 45 vagas para servente de obra e quase 20 oportunidades destinadas a motoristas entregadores, com diferentes faixas salariais. Ainda estão disponíveis cerca de 110 vagas para cargos auxiliares em diversos setores, como cozinha, estoque, administrativo e em linha de produção, entre outros. A lista completa pode ser conferida na página da SMTER no Portal da Prefeitura.

As vagas abrangem tanto trabalhadores que já possuem experiência na área quanto para quem quer iniciar a carreira. Para pessoas com deficiência, estão disponíveis oportunidades de emprego como operador de empilhadeira e servente de limpeza.





Para se candidatar, é preciso agendar o atendimento com a equipe da SMTER. Os atendimentos podem ser feitos via WhatsApp ou de forma presencial ( clique aqui para agendar ). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na sede da Secretaria, localizada na rua Pernambuco, 162, Centro.





