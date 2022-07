Londrina Liquida tem participação de mais de 500 lojas com descontos de até 50%

A campanha Londrina Liquida começou quinta-feira (21) e segue até sábado (23), com adesão de mais de 500 lojas espalhadas por diversas regiões de Londrina. Realizada pela ACIL desde 2008, a ação tem o objetivo de beneficiar tanto o lojista quanto o consumidor, ao incentivar a circulação dos estoques e descontos atrativos. Além das lojas de rua, também participam da campanha os shoppings Boulevard Londrina, Aurora, Royal Plaza e Com-Tour.

Os descontos ofertados podem chegar até 50% para o consumidor. Ou mais. Na Joia Calçados, por exemplo, o proprietário Fábio Ajita afirma que há produtos que podem superar os 50% de desconto. “Como é fim de coleção e tem bastante gente procurando promoção. A gente aproveita para tentar vender o fim da coleção de inverno”, ressaltou. Segundo ele, a expectativa é de que a Londrina Liquida acrescente pelo menos 20% nas vendas habituais. “A gente tem a expectativa de que o melhor dia seja sábado. É sempre muito bom ter promoções como essa. Tudo o que a gente faz de campanha movimenta o mercado. A gente acredita que é muito positivo e acha que vai ter mais boas vendas”, declarou.



A dona de casa Idalina de Souza, 57, foi uma das consumidoras que foi atraída pela campanha. “Percebi que tem muita coisa na promoção. Estou aproveitando, porque baixou um pouco os preços e vai dar para economizar alguma coisa. Comprei calçados e várias outras coisas que eu precisava. Os produtos que comprei estavam com uma diferença de 10% a menos do que estavam antes da promoção”, observou.





Outra dona de casa que foi atraída pela campanha foi Kelly Vales de Paula, 32. Acompanhada pelos filhos, ela relatou que comprou alguns itens que estavam com o preço mais baixo. “Eu fiquei sabendo da liquidação e reservei um dinheiro para comprar com desconto hoje. Aproveitei a promoção, mas vi que nem todos os produtos reduziram os preços. Só há alguns produtos que estão com 50% de desconto. O que eu comprei foram roupas, que estavam com preços bons. Dá para aproveitar um pouco”, declarou.





