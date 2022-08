Londrina: primeira parcela do 13º e restituição do IR animam comércio

As datas comemorativas são um grande motor de propulsão para as vendas do comércio. O período entre o Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto, e a chegada do Dia das Crianças, na primeira quinzena de outubro, é um desses intervalos considerados como entressafra, principalmente no ramo varejista.







No entanto, a injeção de dinheiro na economia local reacende os ânimos entre os lojistas. E isso ocorre por meio de dois eventos importantes nestes últimos dias de agosto: a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais de Londrina e a restituição do 4º lote do Imposto de Renda.

Nesta terça-feira (30), a Prefeitura de Londrina fez o pagamento da primeira parcela do 13º salário, creditada com os vencimentos mensais de cerca de 10.600 servidores da ativa e 4.000 aposentados.





Conforme a secretária de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, a medida atendeu uma determinação do prefeito Marcelo Belinati. “A Prefeitura está com as contas equilibradas e o prefeito reconhecendo o desempenho e o compromisso dos servidores com a cidade solicitou que adiantássemos a primeira parcela”, afirmou a secretária.





Continue lendo na Folha de Londrina.