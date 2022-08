Delegacia Cidadã de Londrina: novo edital chega a R$ 10 milhões

O governo do Paraná prepara o novo edital para contratação da empresa responsável pela construção da Delegacia Cidadão de Londrina. A empresa vencedora da primeira licitação, aberta em 2021, disputou sozinha o processo, mas não pode assinar contrato com o Estado por pendências judiciais com a Paraná Edificações e acabou desclassificada. O novo edital teve o valor corrigido e chegará perto dos R$ 10 milhões. Com o reajuste, a expectativa é atrair um número maior de concorrentes para o certame.





Essa é a terceira correção feita no valor total da obra, orçada inicialmente em R$ 7,4 milhões. Quando foi publicado o primeiro edital, o valor foi revisto e ficou em R$ 8,8 milhões e agora, foi aplicado um aumento de cerca de R$ 1 milhão, correspondente a mais de 13%. “Acredito que venham outras empresas porque os valores foram revistos. A preocupação era não ter interessados por causa do valor”, disse a chefe do Núcleo Regional da Casa Civil da Região de Londrina, Sandra Moya. Ela disse que o novo edital será lançado ainda nesta semana, mas não deu mais detalhes sobre o processo de concorrência, como prazos para entrega das propostas e abertura de envelopes..

A Delegacia Cidadã será construída em um terreno de quase 1,8 mil metros quadrados na avenida Luigi Amorese (zona oeste). Planejadas pelo Programa Paraná Seguro, a proposta das delegacias cidadãs é reunir diversas especialidades da Polícia Civil em um mesmo local, centralizando os serviços para a população. A unidade de Londrina deverá abrigar a sede da 10ª SDP (Subdivisão Policial de Londrina), que desde que deixou o prédio histórico na rua Sergipe ocupa um imóvel na Vila Siam (zona leste), dividindo espaço com quatro delegacias, além da parte administrativa.





A dificuldade na contratação da empresa que irá executar o projeto atrasa ainda mais a instalação da nova delegacia. O edital anterior previa prazo de dez meses para conclusão da obra. Sem os percalços ocorridos até aqui, o trabalho de construção já deveria estar em estado bastante avançado. No novo edital, houve mudança apenas no valor. O cronograma segue inalterado.





Segundo a Sesp, o edital está na PGE (Procuradoria-Geral do Estado), para aprovação e definição de uma nova data para o processo licitatório, segundo informou a assessoria de comunicação da secretaria.





