Londrina sedia maior evento do norte do Paraná de turismo, Conectur

O Conectur Londrina – maior evento setorial de turismo no norte do Paraná – será realizado no dia 8 de maio, com o tema “Tecnologia e Inovação para o Turismo”. O evento é gratuito e acontecerá no Recanto Dá Licença, na Rua Eunilson Bezerra da Silva, das 14h às 18h. As inscrições para a participação já estão abertas e devem ser feitas pela internet (clique aqui). As vagas são limitadas.





O Conectur tem como objetivo promover a inovação e conexão entre os atores do setor, dentre eles entidades, empresários, governo e instituições. Em 2023, o evento segue para sua quinta edição e contará com palestras, painéis e uma rodada de negócios, onde é possível apresentar as empresas para potenciais clientes e parceiros de negócios. A realização é da Governança de Turismo de Londrina, com apoio do Sebrae, Recanto Dá Licença, Rota do Café, e do Instituto de Desenvolvimento do Turismo (Codel).

