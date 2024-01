Londrina termina 2023 com alta no número de consumidores negativados

Segundo dados do Sistema de Proteção ao Crédito da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), o número de consumidores que conseguiram pagar ou renegociar suas dívidas no mês de dezembro de 2023 foi menor do que no mesmo mês em 2022, enquanto a quantidade de novos inadimplentes foi maior.







Como consequência do resultado do último ano, a base de clientes com acesso a crédito também diminuiu. Os dados de dezembro mostram que a quantidade de consumidores que não conseguiram quitar seus débitos junto ao comércio de Londrina foi 14,5% maior na comparação com o mesmo período anterior, já a porcentagem dos consumidores que estavam negativados e conseguiram pagar ou renegociar suas dívidas apresentou redução de 36%.

Publicidade

Publicidade





“Quando os números são analisados considerando os 12 meses do ano, a quantidade de consumidores que tiveram seu nome incluído no sistema de proteção ao crédito foi 5,7% maior que em 2022, no entanto a quantidade de consumidores negativados que conseguiram limpar o nome foi maior em 1% na mesma comparação”, aponta Marcos Rambalducci, consultor econômico da Acil.





Para o especialista, os números demonstram que a alta na quantidade de londrinenses inadimplentes entre o final de 2022 e 2023 é o reflexo da situação ainda bastante deteriorada do contexto financeiro das famílias.

Publicidade





“Somente uma vigorosa reação no crescimento econômico será capaz de reverter este panorama para 2024”, complementa.





INDICADORES





O indicador do Sistema de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina trabalha com dois índices: a) consumidores entrantes (incluídos na restrição ao crédito), que aqueles que deixaram de pagar alguma conta e tiveram o nome incluído no cadastro de consumidores inadimplentes, e b) consumidores saintes (recuperaram acesso a crédito), que são aqueles que estavam com o nome no cadastro de ‘restrição ao crédito’, mas negociaram suas dívidas e ‘limparam’ o nome.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: