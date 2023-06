Londrinense pretende gastar, em média, R$ 242 com presente para o Dia dos Namorados

O consumidor londrinense pretende gastar, em média, R$ 242,58 com presentes para o Dia dos Namorados no próximo dia 12, número acima da média do Paraná, de R$ 211,21. É a cidade que apresentou o maior valor médio do Estado, segundo a pesquisa realizada pela FACIAP (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná), com apoio da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), por intermédio do grupo DataCenso. Os dados completos do levantamento foram divulgados nesta terça-feira (6).





De caráter estadual, a pesquisa ouviu 605 consumidores entre os dias 17 e 22 de maio nas regiões de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão e Pato Branco. O resultado foi divulgado em duas etapas

Dos entrevistados em Londrina, 17% vão gastar menos do que em 2022, enquanto 44% esperam gastar o mesmo valor. Outros 40% esperam gastar mais. O local preferido para comprar o presente é a loja física de rua (45%), a loja física em shoppings (35%) e a Internet (20%).





Os londrinenses preferem pagar o presente com cartão de crédito a prazo (35%), em dinheiro (19%), PIX (17%), cartão de crédito à vista (17%), cartão de débito (10%) e pelo crediário da própria loja (1%).

Para celebrar o Dia dos Namorados, 46% dos londrinenses preferem almoçar ou jantar em restaurante; 28% vão almoçar ou jantar em casa; 12% vão preparar um café da manhã especial; 10% preferem viajar; 4% não sabem; 3% escolheram outras possibilidades e 1% vai a um hotel ou motel.





A pesquisa veio com dados muito importantes para compreendermos o momento econômico local. O londrinense é o que mais pretende gastar em todo o Paraná, optando por um valor significativamente maior do que o restante do Estado. Esperamos que isso seja um sinal de aquecimento da economia da cidade”, destaca Angelo Pamplona, presidente da Acil.

Os presentes favoritos são as roupas, procuradas por 39% dos entrevistados em Londrina. Perfumes e cosméticos (30%) vêm na sequência, seguidos por calçados (14%), joias e relógios (9%), flores (6%), chocolates (3%), cestas de café/cestas em geral (3%), celulares e smartphones (3%), artigos esportivos (3%), livros (1%) e acessórios (1%), enquanto outros 3% ainda não sabem o que presentear.





Na cidade, 62% dos consumidores pretendem fazer compras antecipadas, mas 38% vão deixar para a última hora, até para ver se surgem promoções.





E são justamente as promoções e os descontos que mais atraem o consumidor londrinense, preferidos por 59% dos entrevistados. O bom atendimento (45%), a divulgação dos produtos (20%), as formas de pagamento diferenciadas (14%) e a qualidade do produto (6%) também são importantes para atrair os clientes.