Maiores prêmios do Nota Paraná saem para Curitiba, Guarapuava e Araucária

O Nota Paraná contemplou consumidores das cidades de Curitiba, Guarapuava e Araucária com os três maiores prêmios do sorteio de setembro, realizado nesta segunda-feira (11). A premiação máxima, de R$ 1 milhão, ficou com um morador da Cidade Industrial de Curitiba. Ele concorreu com cinco bilhetes, gerados a partir de cinco notas fiscais, referentes a compras feitas no mês de maio. O bilhete premiado foi o de número 25987942.





O prêmio de R$ 100 mil saiu para uma consumidora de Guarapuava, bairro Centro. Ela concorreu com 60 bilhetes eletrônicos, gerados a partir de 12 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 17856750. Já o terceiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, foi para uma moradora de Araucária, que teve o bilhete de número 6964898 contemplado. E concorreu com seis bilhetes gerados a partir de 5 notas fiscais.

Além dos maiores valores, dez consumidores são premiados nos sorteios mensais do Nota Paraná com R$ 10 mil. Outras 15 mil pessoas recebem R$ 50.







O programa também devolve aos contribuintes cadastrados parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista do Estado. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo (versões Android e iOS) ou no site do Nota Paraná e inserir CPF e senha. Não são encaminhadas mensagens por WhatsApp nem por outros aplicativos.