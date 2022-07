Mais uma chance de aprender a inovar e empreender

Capacitação, conhecimento, formação profissional. Em nenhum outro momento estes aspectos foram tão importantes quanto agora na chamada Era do Conhecimento.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Neste período que estamos vivendo as exigências para o profissional estão muito maiores do que no passado. Se antes quem havia feito curso superior tinha grandes chances de ser bem-sucedido, hoje a graduação ou licenciatura é pouco. Além de conhecimentos básicos em inglês, o profissional necessita de especializações, cursos e até mesmo mestrado e doutorado dependendo das suas ambições e do campo de atuação.

Continua depois da publicidade





Foi notícia nesta Folha que Londrina tem mais de 6 mil vagas na área de tecnologia em aberto. Algo impensável até alguns anos atrás quando se acreditava que a cidade era vocacionada apenas para o setor agrícola ou que jamais haveria excesso de vagas para pessoas qualificadas sem um grande parque industrial.





Nesse cenário o Empreende Mais, iniciativa para qualificar micro, pequenos e médios empresários, empreendedores individuais, informais e futuros empreendedores, abre sua segunda turma. A partir do apoio das sete universidades estaduais paranaenses, o Empreende Mais abre mais 700 vagas, 100 apenas na região de abrangência da Universidade Estadual de Londrina (UEL).





Realizado pela internet de forma totalmente gratuita, o curso perfaz um total de 72 horas em 12 semanas, nas quais os alunos terão aulas de temas fundamentais como finanças, fluxo de caixa, marketing, inovação tecnológica e gestão.

Continua depois da publicidade





Nesta primeira turma os resultados têm sido muito positivos. Alunos atuantes, muita interação com professores, diversas dinâmicas e estudos de caso dirigidos vêm mostrando que a temática inovação e empreendedorismo é algo mais que importante, é imprescindível no atual momento que vivemos.





São as pequenas empresas os principais empregadores do país. Pequenas no tamanho, mas com negócios espalhados por todo o território e nos mais variados seguimentos econômicos, são os micro e pequenos empresários, além dos empreendedores individuais, que mais geram emprego e renda. Não por acaso, no ano passado, mesmo com a economia ainda sob forte reflexo das restrições da pandemia, os microempreendedores individuais corresponderam a quase 80% dos CNPJ’s criados no Brasil.





Muitos deles já estão no Empreende Mais, aprendendo, se capacitando, resolvendo seus problemas diários para crescer e progredir. Os que não estão no Empreende Mais, devem aproveitar essa oportunidade, sob pena de perder a chance de alavancar de vez seu negócio, ou, o que ninguém quer, perder tudo o que já investiu. Então, não perca essa chance ;)





Serviço

Empreende Mais

Inscrições: 04 a 29/07 Mais informações: (43) 3371-4385 / [email protected]

Inscrições: https://www.sistemasweb.uel.br/index.php?contents=system/insc/index.php&pagina=view/inscricoes/seleciona_evento.php&cod_evento=7423





*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor Founder Institute. Autor de “Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área.