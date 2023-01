Mais uma operadora passa a oferecer internet 5G em Londrina

A operadora Claro passou a ofercer conexão 5G+ para seus usuários em Londrina, em uma expansão para 38 cidades localizadas em dez estados, nesta segunda-feira (30). É a segunda operadora a funcionar com a nova tecnologia, que promete conexões mais rápidas e tempo de respostas mais breves, em bairros de Londrina – a Vivo anunciou a ativação no dia 24 de janeiro.





A empresa já oferece o serviço em todas as capitais brasileiras e, agora, começa a disponibilizar nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, cidades do interior de São Paulo, Baixada Santista e em municípios do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins.

Publicidade

Publicidade





Segundo a Claro, para acessar a internet mais rápida, só é necessário um smartphone compatível com a tecnologia, sem a necessidade de mudar de planos ou de chip. Entretanto, como a conexão chega a ser 600 vezes mais rápida que o 4G, o internauta pode ficar sem franquia em pouco tempo, caso não se atente. Se for necessário, há planos com franquias maiores.





Embora a companhia não tenha informado em quais bairros londrinenses o 5G está disponível, a mancha de cobertura pode ser verificada no site da operadora.

Publicidade





Confira as localidades que passam a contar com a tecnologia pela Claro:





ES: Serra;

Publicidade

GO: Aparecida de Goiânia;

MS: Três Lagoas;

Publicidade

PA: Ananindeua, Castanhal e Vigia;

PE: Jaboatão dos Guararapes;

Publicidade

PR: Londrina;

RJ: Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu e São Gonçalo;

Publicidade

RS: Caxias do Sul;

SP: Aparecida, Bady Bassit, Bauru, Campinas, Carapicuíba, Cubatão, Embu das Artes, Francisco Morato, Guarujá, Guarulhos, Jaguariúna, Jundiaí, Nova Odessa, Osasco, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba e Taboão da Serra;

Publicidade

TO: Araguaína.





O 5G é uma tecnologia que, além de mais velocidade, também possibilita baixa latência (respostas mais rápidas entre o clique e o início do serviço) e alta concentração de tráfego de dispositivos. Além de trazer ganhos de experiência para o mercado consumidor, o 5G vai atender às necessidades do mercado B2B e aplicações que deverão ser desenvolvidas no futuro, inclusive a IoT (Internet das Coisas).





“A disponibilização do Claro 5G+ abre portas para novas discussões; oportunidades em negócios, serviços; acelera a digitalização; além de impulsionar a criação de aplicações que irão fazer diferença na vida das pessoas, afirma o CEO da unidade de Consumo e PME da Claro, Paulo Cesar Teixeira.





(Com assessoria de imprensa)