Mega acumulada em R$ 300 milhões; veja como apostar neste sábado

Com prêmio acumulado, o concurso 2525 da Mega-Sena deve pagar R$ 300 milhões neste sábado (1º), segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. A estatística não leva em conta a premiação da Mega da Virada, sorteada no último dia do ano, apenas a regular.





O sorteio da Mega deste sábado está programado para ser realizado às 20h, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio em valor nominal, sem correção pela inflação quando se compara com anteriores, é o maior da história.

Segundo a Caixa, o maior prêmio pago pela Mega-Sena até hoje foi o do concurso 2150, em 11 de maio de 2019. Uma aposta de Brasília, feita pela internet, levou sozinha R$ 289.420,865,00 –com a correção inflacionário pelo INPC, a bolada vale hoje quase R$ 466 milhões.





Aliás, a capital federal também ocupa o segundo lugar no ranking da maior premiação que uma aposta levou na história. Em 25 de novembro de 2015, o concurso 1764 pagou, na época, R$ 205.329.753,89 (R$ 398,5 milhões, em valores corrigidos). A aposta foi feita na lotérica Loteria Q1 25.

O terceiro e quarto lugares do ranking dos locais pé quente são paulistas. Foram em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, e em Santos, na Baixada Santista (veja abaixo).





A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

E vale sonhar. Se uma aposta levar sozinha o prêmio recorde deste sábado, caso ele não acumule mais uma vez, o dinheiro será suficiente para se comprar uma frota com 4.622 Renault Kwid Zen 1.0 –segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), o modelo popular, zero-quilômetro, custa R$ 64,9 mil.

Quem prefere uma vida mais luxuosa consegue adquirir o iate Intermarine 24M, com preço estimado em R$ 35 milhões. A enorme embarcação, com lugar para toda a família, foi uma das estrelas da última Boat Show, feira náutica encerrada na última quarta-feira (28), em São Paulo.

Para quem enjoa em viagens no mar, uma opção é Falcon 6X, lançamento no mercado de jatos executivos. Segundo Leonardo Batista Bezerra, diretor da VKN Aviation, a aeronave custa US$ 47 milhões (R$ 253,3 milhões).





Ainda segundo o executivo, com US$ 14 milhões (R$ 75,8 milhões) compra-se um helicóptero Airbus H145, um dos tops do mercado.

Para chegar à marina onde o iate está ancorado ou ao hangar do novo jato, o milionário pode ir rapidinho de Ferrari. O modelo F8 Spider 3.9 V8 Bi-Turbo, com 720 cv de potência, pode ser retirado da concessionária se o novo proprietário desembolsar a partir de R$ 5,3 milhões, também segundo a tabela Fipe.





Já se o vencedor preferir guardar o dinheiro e aplicar R$ 299 milhões na caderneta de poupança, mesmo sabendo que é o menor juro do mercado, em um mês vai receber cerca de R$ 1,5 milhão.

O R$ 1 milhão que não foi aplicado fica para alguma extravagância de última hora de milionário.