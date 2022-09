Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 170 milhões neste sábado

O Concurso 2.523 da Mega-Sena, que será sorteado na noite deste sábado (24) em São Paulo, deve pagar o prêmio de R$ 170 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.





Na última quarta-feira (21), não houve ganhadores, e o prêmio ficou acumulado. Foram sorteadas as dezenas 04 - 05 - 25 - 32 - 39 - 40.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.





Foram 12 acúmulos consecutivos da Mega-Sena. Este deve ser o segundo maior prêmio de 2022, perdendo apenas para o concurso 2.464, registrado em 19 de março, quando dois vencedores dividiram R$ 189,3 milhões.

Entre os brasileiros, é costume tentar a famosa 'fezinha', tanto que as casas lotéricas de Londrina tiveram bom movimento nesta sexta-feira (23) e neste sábado a procura deve ser bem maior.





Maria Renata dos Santos, supervisora de uma lotérica localizada no centro de Londrina, não escapa do jogo, inclusive tem até planos para caso seja contemplada. “Eu iria viver viajando, sem moradia fixa”, diz Santos.





*Sob supervisão de Adriana De Cunto/Chefe de Redação.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.