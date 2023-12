Mercado imobiliário registra aumento de procura por espaços amplos e inovadores em Londrina

O mercado imobiliário com foco em espaços corporativos registra uma alta de procura após a pandemia de Covid-19, graças a volta do trabalho presencial. Londrina é uma das cidades que vem chamando atenção de empresas, principalmente das que pertencem ao mercado do agro, financeiro, saúde e tecnologia, na procura por espaços.





Para essas empresas, o que chama atenção na hora de escolher o local é a logística e a atração de mão de obra local. “Essas empresas estão em busca de soluções do mercado imobiliário que ofereçam espaços amplos e para expansão a médio prazo, instalações que tragam comodidade aos colaboradores, tecnologias que criam facilidades de conexão e ambientes que favoreçam qualidade de vida, integrados com a natureza e com espaços colaborativos”, destaca Bruno Khouri, diretor do Grupo Catuaí, que junto com o Grupo Galmo, lançou recentemente um moderno complexo empresarial localizado na zona sul de Londrina, chamado de Catuaí Corporate.

O Catuaí Corporate conta com vista privilegiada e está interligado ao Catuaí Shopping, o que fornece aos ocupantes do empreendimento o acesso a uma completa gama de conveniências, produtos e serviços, já que a região está entre as que apresentam maior potencial de crescimento nos próximos anos e promete ser palco de uma grande expansão de novos empreendimentos verticais.





Já em obras, foram consideradas as tendências do mercado pela busca de espaços comerciais modernos e inovadores, mais ventilados, com praça, área verde, café e áreas de descompressão para construção, propiciando aos colaboradores mais qualidade de vida no trabalho. A previsão é que mais de 5 mil pessoas trabalhem no local todos os dias, além da circulação de fornecedores e clientes.

O projeto foi desenvolvido por um dos mais importantes escritórios de arquitetura do país, a Aflalo/Gasperini arquitetos, com atuação no Brasil e no exterior. Já o paisagismo leva a assinatura do renomado arquiteto Daniel Nunes, reconhecido pela capacidade em posicionar as espécies vegetais como elementos arquitetônicos vivos para a criação de espaços de uso e contemplação. No seu currículo estão mais de 750 projetos residenciais, comerciais, fazendas, spas e empreendimentos corporativos, com variadas escalas e tipologias.





A versatilidade do empreendimento, composto de duas torres com 17 pavimentos e cobertura duplex, considera o uso por diversos tipos e portes de atividades profissionais, desde sedes corporativas às médias e pequenas empresas, em espaços que vão de 52 metros quadrados às lajes de 639 metros quadrados privativos.

Ao todo, são 590 vagas de garagem dispostas em cinco pisos de sobressolo, sendo 135 vagas rotativas com port-cochère, e lobby com pé-direito de sete metros de altura.





“O nosso objetivo foi desenvolver torres comerciais que contribuíssem com um mundo melhor para se viver, trabalhar, compartilhar, e com mais qualidade de vida. Acreditamos que através do investimento em grandes ideias e alta tecnologia construtiva podemos alcançar mais eficiência e sustentabilidade nos empreendimentos, além de oferecer ao mercado projetos cada vez mais inovadores e funcionais”, aponta Fernão Galindo, presidente do Grupo Galmo.

A alta procura por espaços corporativos não é o caso só de Londrina. Na região da avenida Faria Lima, em São Paulo, considerada o maior centro financeiro do país, o preço do metro quadrado apresenta uma alta progressiva. O mesmo também vem sendo observado em outras regiões potenciais do país.





A retomada das atividades presenciais acelerou o interesse por espaços físicos e ressaltou uma tendência das empresas pela busca de instalações próximas aos fornecedores potenciais.

Com o aumento da procura, se pode observar que o interesse de quem está em busca de ocupações físicas hoje mudou, já que os novos clientes querem espaços amplos que agreguem inovação, facilidades tecnológicas, integração com a natureza e localizados em áreas de acesso rápido a serviços, comércio e transporte.





Além da relação entre produtividade e trabalho presencial, as empresas, em especial as de grande porte, precisam estar em evidência e a boa localização conta muitos pontos na atração de talentos, fechamento de negócios e convergência de parcerias comerciais.