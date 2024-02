Moradores da região de Londrina aproveitam Carnaval para fazer compras no Calçadão

Em meio à folia de Carnaval, o comércio londrinense abriu as portas nesta segunda-feira (12) e se deparou com inúmeros consumidores no centro. A FOLHA circulou pela região da rua Sergipe e do Calçadão e registrou o bom movimento na parte da tarde, mesmo com o Sol forte.





Esse é o terceiro ano seguido que os comerciantes podem abrir suas lojas durante o Carnaval. Uma decisão da Justiça em favor do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina) fez com que a terça-feira de Carnaval não fosse mais considerada feriado em Londrina. A medida passou a valer em 2020, mas devido à pandemia da Covid-19, só foi efetivamente aplicada a partir de 2022.

Gerente de uma loja de móveis e eletrodomésticos, Valdecir Paschoal afirma que a experiência é nova e que, até o momento, está valendo a pena. “O ano passado foi mais ou menos, mas este ano está bom”, citando que, às 15h, já havia batido a meta de vendas do dia. “A região toda está fechada. Só Londrina que está facultativo, e nós partimos para abrir até para favorecer essas pessoas que não estão trabalhando e vão ter mais tempo para comprar.”





Esse é o caso da supervisora comercial Ana Paula Gomes da Silva, que mora em Cambé. Como as lojas estão de portas fechadas na cidade, ela aproveitou para passar em Londrina. “Eu aproveitei que não ia trabalhar para vir. Como eu trabalho todos os dias no horário comercial, não tenho essa oportunidade de vir”, conta.







