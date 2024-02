Comércio de rua de Londrina espera boa movimentação nos dias de Carnaval

Em clima de folia, o comércio londrinense vai abrir às portas normalmente nesta segunda (12), terça (13) e quarta-feira (14), das 8h às 18h. Desde que o Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina) venceu uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal), a terça-feira de Carnaval não é considerada feriado em Londrina.







Em entrevista à FOLHA, o presidente da entidade sindical, Ovhanes Gava, explica que essa decisão é válida apenas para Londrina - a base do sindicato possui 44 municípios.



Para os shoppings londrinenses, o funcionamento no período já está pacificado, com abertura das praças de alimentação, serviços de entretenimento e lojas. Quando se fala do comércio de rua, o empresário pode optar por abrir ou não durante a data festiva.







“O Sincoval nunca obriga o empresário a abrir”, pontuando que a entidade dá segurança jurídica para as empresas. Como Londrina é a maior cidade da região e outros municípios estarão com o comércio fechado, a tendência é que muitos consumidores procurem as lojas londrinenses.

CIDADES VIZINHAS





“É uma oportunidade para que empresários aproveitarem esses consumidores das cidades vizinhas”, projeta Gava, que acredita que, se o comércio de rua não abrir, os consumidores naturalmente migram para os shoppings.



Questionado sobre as perspectivas para as vendas, o presidente do sindicato diz que deve superar os anos anteriores, mas que não há um parâmetro de comparação. Desde o Carnaval deixou de ser considerado feriado em Londrina, a data já coincidiu com uma paralisação do transporte coletivo e com um período de chuvas.







“Não tenho números que possam fazer avaliação em volume de vendas, porque esses fatores acabaram interferindo. Mas a perspectiva que temos para este ano, com tempo firme, é que tenhamos um movimento das cidades do entorno de Londrina, que acabam migrando para cá”, acrescenta.





