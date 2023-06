Motoristas de Londrina sentem no bolso o aumento nos preços dos combustíveis

Com o fim da vigência da MP (Medida Provisória) 1163/2023 na quarta-feira (28), que fazia a desoneração de combustíveis, os motoristas que abasteceram nesta quinta-feira (29) já sentiram no bolso o aumento dos preços. Foi retomada a cobrança integral de PIS/Cofins e Cide, que deve causar uma elevação de R$ 0,34 na gasolina e R$ 0,22 no etanol, segundo a Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes).





O construtor Fábio José da Silva, 43, estima que gasta, em média, R$ 2 mil de combustível com seu veículo por mês. Com esse consumo, qualquer variação de preço traz impacto no bolso. “Se você colocar 10%, já dá R$ 200. Faz uma diferença grande”, pontuando que acredita que a tendência é que os preços subam ainda mais. “É subir cada vez mais, por causa da inflação, que oscila muito. Está complicado.”

Proprietário de um posto na avenida Higienópolis, na área central de Londrina, Marcos Vinícius Soares, 35, conta que os impostos já foram pagos desde quarta-feira. “Inclusive, hoje o caminhão chegou e já veio com o preço novo”, diz. O empresário descreve como “horrível” a volta da tributação, porque encarece o produto tanto para o consumidor final quanto para quem está vendendo.





“Pagamos antecipado. Compramos à vista e muitas vezes vendemos a prazo. É maior investimento, menor retorno e menos pessoas rodando”, critica Soares, que ressalta o impacto do reajuste em outros setores, como o alimentício, por exemplo. Para ele, o cenário ideal seria manter ou isentar a cobrança dos impostos. “Com o combustível mais barato, o consumidor final acaba rodando mais e consumindo em outros produtos. Aumenta para todo mundo.”

Em Londrina, conforme consulta ao aplicativo Menor Preço (do programa Nota Paraná) na tarde de quinta, a gasolina comum ainda era encontrada na casa dos R$ 4,99, mas muitos estabelecimentos já haviam ultrapassado a barreira dos R$ 5,49.





