Paraná gerou mais de 43,9 mil empregos para mulheres de janeiro a setembro

Com um saldo positivo de 43.955 vagas ocupadas por trabalhadoras de janeiro a setembro, o Paraná manteve a liderança no ranking de contratações de mulheres na Região Sul do país, de acordo com o Caged (Cadastro de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.





Com esse desempenho, o Estado encerrou o período na quarta posição no ranking nacional de empregabilidade feminina, atrás somente de São Paulo (194.415), Minas Gerais (70.408) e Rio de Janeiro (46.676).

O saldo de empregos ocupados por elas no Paraná nos nove meses representou 40% dos 109.636 encaixes registrados em toda Região Sul no período. Santa Catarina encerrou com 38.322 mulheres empregadas com carteira assinada, enquanto o Rio Grande do Sul encaixou 27.359 trabalhadoras em vagas de emprego.





Os setores que mais empregam mulheres nos nove primeiro meses do ano no Paraná foram os do Comércio (15.597), Serviços Administrativos (10.600), Técnicos (7.294), Ciências e Artes (6.333) e Produção de Bens e Serviços Industriais (5.349).



