Paraná inicia semana com 15,4 mil vagas de emprego; Londrina tem 1.337 oportunidades

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 15.494 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.503 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing receptivo, com 453 vagas, magarefe, com 452, e abatedor de porco, com 450.





Nas regionais do Interior, aparecem como destaque Cascavel (3.599 vagas), Londrina (1.337), Pato Branco (1.129) e Umuarama (1.113). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 245 vagas, alimentador de linha de produção, com 70, auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 70, e vendedor interno, com 48 oportunidades.

Publicidade

Publicidade