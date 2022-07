Paraná reduz ICMS do etanol de 18% para 12%

O governo estadual determinou a redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o etanol no Estado, de 18% para 12%. A medida divulgada nesta segunda-feira (18) vale desde o último sábado, dia 16.

A medida é resultado da promulgação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 123, que ocorreu na semana passada. Apesar da redução oficial, os efeitos práticos ainda não foram sentidos nas bombas pelos consumidores. Em Londrina, os postos de combustíveis ainda seguiam com a mesma média de preço do etanol das últimas semanas, de R$ 4,65, variando entre R$ 4,35 e R$ 5,69.





A exemplo do que ocorreu com a redução da alíquota do ICMS da gasolina, o ParanaPetro (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná) justifica que "os postos tendem a repassar a baixa na mesma velocidade e proporção que forem recebendo as reduções das distribuidoras de combustíveis".





A nota lembra que "na baixa recente do ICMS na gasolina, as distribuidoras repassaram aos postos de forma gradativa, conforme foram renovando seus estoques. E os postos, por sua vez, foram aplicando a redução nas bombas".

