Paraná tem o maior número de empresas inadimplentes na região Sul

De acordo com o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, em fevereiro, o Paraná foi a Unidade Federativa (UF) do Sul com o maior número de negócios inadimplentes (422.405). O Rio Grande do Sul veio na sequência com 369.465 empreendimentos com o CNPJ no vermelho.





No cenário nacional, os dados do indicador revelaram que, em fevereiro deste ano, foram contabilizados 6,6 milhões de CNPJs no vermelho, número menor ao registrado em janeiro e que retorna ao patamar de estabilidade registrada desde julho do ano passado. No período analisado, as dívidas somaram R$ 130 bilhões com o ticket médio de cada débito estimado em R$ 2.745,6.

"A redução da taxa Selic e a diminuição da inflação foram fatores que impactaram o bolso dos brasileiros, que designaram recursos para pagar suas contas. E esses pagamentos são destinados a empresas que ganham mais fôlego para liquidarem seus próprios débitos e diminuir a inadimplência. Outro impacto direto que as reduções trazem para a saúde financeira é que quanto menor a taxa de juros, menor é a despesa financeira que os negócios incorrem, aliviando o caixa e permitindo às companhias trocar dívidas velhas e caras por dívidas novas e mais baratas”, avalia o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.







A perspectiva para os próximos meses deste ano, ainda segundo o especialista, é de que as companhias recuperem parte de sua robustez, contribuindo para a diminuição do avanço da insolvência no país.



Em fevereiro, a maior parte das dívidas das empresas inadimplentes eram com Indústrias, Terceiro Setor e Primário, classificados como “Outros” (28,5%). Já o setor de “Securitizadoras” foi o que menos registrou débitos vencidos (1,0%).







O indicador também mostrou que mais da metade das empresas inadimplentes em fevereiro de 2024 eram do segmento de “Serviços” (55,0%), e os negócios do “Comércio” ficaram em segundo lugar (36,3%).





