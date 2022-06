Paranaenses iniciam semana com mais de dez mil vagas de emprego

A semana começa com a oferta de 10.295 vagas de emprego com carteira assinada nos 183 postos avançados e nas 216 Agências do Trabalhador do Paraná. A maior parte das oportunidades é para auxiliar na linha de produção, com 2.224 ofertas. Alimentador de linha de produção (326), operador de telemarketing ativo e receptivo (303) e abatedor de aves (176) vêm na sequência.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Há muitas vagas nas regionais de Londrina (411), Maringá (436), Pato Branco (333), Cianorte (608), Foz do Iguaçu (461) e Francisco Beltrão (475).

Continua depois da publicidade





A Região Metropolitana de Curitiba conta com 1.816 vagas abertas. Entre elas, para operador de telemarketing ativo e receptivo, com 350 oportunidades; atendente de lanchonete, com 98 vagas; e auxiliar na linha de produção, com 47 vagas.





As regionais de Toledo, Cascavel e Umuarama têm grandes quantidades no Interior do Paraná. Em Toledo são 1.785 vagas, sendo os maiores números para auxiliar de linha de produção (349), abatedor de aves e porcos (276) e servente de obras (92).





Cascavel começa a semana com 1.212 vagas e a maior quantidade é também para auxiliar na linha de produção (397), seguido de cozinheiro (81).



Continua depois da publicidade





Umuarama possui no total 834 vagas e, igualmente, auxiliar na linha de produção é a que tem maior oferta, com 472 vagas, seguida de alimentador de linha de produção (50).