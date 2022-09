Pesquisa mostra que 95 a cada 100 paranaenses estão endividados

Os paranaenses estão cada vez mais endividados. Depois de atingir um recorde em julho, a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e da Fecomércio-PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná), teve outro aumento em agosto: 95,8% das famílias do Paraná possuíam algum tipo de dívida.





O endividamento vem se agravando nas famílias de menor renda, entre as quais 96,4% estão endividadas, o maior percentual da série histórica da pesquisa. Por outro lado, nas famílias de maior renda, que possuem maior capacidade de pagamento, o endividamento caiu em agosto, baixando de 95,2% em julho para 92,7%.

Na média nacional, a parcela de endividados também aumentou, passando de 78% em julho para 79% em agosto, o maior índice já registrado pela pesquisa.





Além do endividamento, a inadimplência dos paranaenses também cresceu e passou de 24,8% em julho para 26,3% em agosto. O atraso no pagamento das contas é maior entre quem ganha menos e atinge 28,6% das famílias com renda até dez salários mínimos. Já entre as famílias de maior renda, o atraso nos pagamentos abrange 16,4%. O tempo médio no atraso dos pagamentos é de 63 dias.

A pesquisa mostra que 8% dos inadimplentes reconhecem que não terão condições de pagar as contas atrasadas. Novamente as famílias de menor renda estão com mais dificuldades e 9,4% não vão conseguir quitar seus débitos, contra 3% entre as famílias de maior renda.