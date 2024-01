Preço dos alimentos sobe 8,5% no mês de dezembro, em Londrina

A cesta básica encerrou o último mês do ano de 2023 com alta de 8,5% em Londrina. Segundo os dados do acompanhamento mensal realizado pelo Nupea (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) do campus Londrina da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), o valor médio para uma pessoa atingiu R$ 590,38. Já a cesta para uma família composta por dois adultos e duas crianças ficou em R$ 1.771,14. Este é o terceiro maior valor registrado no ano, atrás apenas de janeiro e abril.





A alta em dezembro foi puxada pela batata, com aumento de 59,8%, tomate (51,8%), e arroz (7,3%). Outros itens que ficaram mais caros foram o óleo de soja (5,5%), a banana (3,9%), pão (2%), açúcar (1,7%) e farinha de trigo (1,2%). Em contrapartida, margarina, leite e café experimentaram queda nos preços, registrando decréscimos de 11,7%, 2,8% e 2,3%, respectivamente.

