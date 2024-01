No 1º dia útil do ano, londrinenses reclamam de aumento da tarifa de ônibus

O aumento da tarifa do transporte coletivo em Londrina desagradou os usuários. O novo valor, de R$ 5,75, passou a valer no dia 1 de janeiro e, nesta terça-feira (2), primeiro dia útil de 2024, o que se ouviu dos passageiros que passaram pelo Terminal Central foram muitas reclamações. A principal delas é referente à qualidade do serviço que, segundo eles, não está condizente com o preço da passagem.





A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) autorizou a alta de quase 20% no preço da tarifa, que subiu de R$ 4,80 para R$ 5,75. Segundo o município, o aumento tem amparo na lei municipal 13.340, aprovada pela Câmara Municipal em 2022, que garante a possibilidade de custeio da gratuidade do sistema.

O novo valor, disse a CMTU, foi definido após análise técnica da planilha de custos do transporte coletivo.





QUEIXA

O reajuste de quase R$ 1 surpreendeu os usuários. Para quem utiliza os ônibus diariamente e paga a tarifa cheia, a alta onera os gastos com o serviço em mais de R$ 40 mensais. É o caso da diarista Sirley de Jesus de Matos.





“Está muito caro e os ônibus demoram demais para passar no ponto. O tempo de espera é muito grande. O atendimento é péssimo. Se tem que subir o preço da passagem, então tem que subir também a qualidade do serviço, que na minha opinião, não está boa. De domingo é pior ainda, quase não tem ônibus. Não tem motivo um aumento desse para continuar do mesmo jeito”, reclamou.





O último reajuste, praticado em janeiro de 2023, foi de R$ 0,80, quando a passagem subiu para R$ 4,80. Em janeiro de 2022, o preço havia sido reduzido de R$ 4,25 - valor que vinha sendo mantido desde 2019 - para R$ 4.







