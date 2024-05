Prefeitura de Londrina lança planos de indústria e turismo

A Prefeitura de Londrina apresentou na manhã desta quarta-feira (22) o novo Plano Municipal de Turismo, elaborado com o apoio de entidades do setor, e também o Projeto de Lei para modernizar a Política Industrial da Cidade. A cerimônia no Gabinete que reuniu autoridades e representantes da sociedade civil organizada marcou a despedida de Alex Canziani da Codel, que parte para Curitiba para assumir, no dia 3 de junho, a Secretaria de Estado de Inovação e Transformação Digital.





Segundo Canziani, o Plano Municipal de Turismo será uma ferramenta importante para dar um norte para o setor, que se transforma rapidamente. “Temos um potencial muito grande no setor de eventos, nos esportes, e em outras segmentações. E esse plano, construído com a colaboração de todos os agentes desta cadeia, vai dar condições de explorarmos todos os nossos pontos fortes”, avalia.

Já o projeto de industrialização tem como principal objetivo atualizar a política municipal voltada para o setor, que vigora desde os anos 1990. “Nesses 30 anos, a indústria mudou muito. Essa atualização, que vai englobar comércio, indústria e serviço, foi desenvolvida com assessoria do Sebrae e passou pelos setores da sociedade civil organizada. Isso vai possibilitar ter um olhar inovador, podendo assim atrair mais empresas e estimular o desenvolvimento do município”, comentou o diretor de Desenvolvimento da Codel, Atacy Melo Junior.





Maria Angela Ferraz, coordenadora da Governança de Turismo de Londrina, também enfatizou que o mundo se modernizou, o que obriga os gestores a repensarem e modernizarem suas estratégias e planos de ação. “Temos muitas ações acontecendo para o setor e o Plano consolida todas elas. Há um potencial muito grande de movimentar a economia não só de Londrina, como a de toda a região em nosso entorno”, analisa.

Nicolás Mejía, presidente do Fórum Desenvolve Londrina, entidade responsável por levantar indicadores que auxiliam as políticas públicas, comemorou a apresentação dos planos que devem passar pelos últimos ajustes e ser apresentados à Câmara nos próximos dias. Ele também pediu agilidade ao Legislativo. “Londrina precisava de uma estratégia robusta de inovação. Poderemos ter um planejamento que nos permita crescer. Esperamos agora uma agilidade na Câmara, no que for possível, para que o plano se torne realidade o mais rápido possível.





Eduardo Tominaga, líder do Executivo na Câmara, parabenizou Alex Canziani pelo novo cargo no governo do Estado e disse esperar do futuro secretário uma “atenção especial” às demandas de Londrina. “Pode ter certeza que nós de Londrina vamos acioná-lo e não vamos de pires na mão, vamos de balde mesmo”, brincou o vereador. Ele também enfatizou o potencial dos planos do turismo e indústria para o desenvolvimento do município.





Com diagnóstico de dengue, o prefeito Marcelo Belinati não participou da solenidade. Em seu discurso, o vice-prefeito João Mendonça, lembrou que foi vereador em 1993, e listou algumas mudanças neste período. “Novos tempos exigem mudança, principalmente inovação. A participação de toda a sociedade nas políticas públicas fortalece essa cultura do pensamento. Isso deve ser permanente. É o que vamos deixar para as gerações futuras”, pontuou.





