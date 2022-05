Premiar para motivar: bom exemplo da Cresol

Premiar os melhores é uma das maneiras mais eficazes de estimular e motivar pessoas e instituições que fizeram um bom trabalho a continuar buscando a excelência em seus produtos e serviços.



Com essa proposta em mente, foi realizado recentemente o Clube de Excelência Cresol. O evento promovido pela cooperativa de crédito aconteceu em um hotel de Gramado, na Serra Gaúcha, e reuniu colaboradores e diretores das Cooperativas premiadas no programa que reconhece os melhores do ano.





A abertura do evento foi realizada pelo Presidente da Central Cresol Baser, Alzimiro Thomé, que destacou o momento de valorização. “Estamos muito felizes por realizarmos mais uma edição do Clube de Excelência Cresol. Vocês que estão aqui fizeram a diferença para suas equipes e, principalmente, para os nossos cooperados. Agora é o momento de comemorar, vocês são vitoriosos e merecem esta conquista”, destacou.





Nesta edição do Clube de Excelência, a Cresol reconheceu as cooperativas destaque do ano de 2020 e 2021, já que no último ano o evento não pode ser realizado em razão da pandemia do Covid-19. A classificação para o Clube seguiu critérios de análises pré-definidos, premiando cooperativas nas categorias Ouro, Prata e Bronze.

Estamos vivendo um momento de transição no mundo todo. A pandemia diminui sua força a cada dia e as organizações buscam formas de retomar suas atividades em um novo cenário desafiador, no qual é preciso planejamento intenso, muita organização, e uma boa dose de otimismo para acreditar que amanhã pode ser melhor que hoje.





A Cresol vem dando uma grande contribuição nesse sentido ao apoiar ações como de patrocínio ao esporte, como já destacamos aqui, fortalecendo seus parceiros e membros por meio de estratégias como oferta de crédito diferenciada, algo que também foi objeto de análise nesta coluna, e ainda premiando as pessoas e instituições que estão se destacando nesse novo contexto que estamos inseridos.





Do porto de vista da capacidade de desenvolvimento de inovação, tudo isso que relatamos é de fundamental importância porque cria o ambiente propício para o surgimento de novas ideias, as quais não tem dia e hora para acontecer. As iniciativas que mais trouxeram os melhores resultados em todo o mundo foram aquelas que apontaram nessa direção: motivar pessoas a “pensar fora da caixa”; valorizar e premiar aqueles que se destacaram; acreditar no potencial de todos; por em prática as idealizações de maior potencial inovativo.





Embora este modelo não seja desconhecido por muitas organizações, nem sempre ele é colocado em prática como deveria. Não por acaso, algumas firmas não conseguem atingir os resultados esperados e tampouco geram proposições inovadoras na frequência e na intensidade que necessitam. Diferente da Cresol, que se renova a cada dia e mostra como investir em inovação é sempre a melhor estratégia ;)

*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor Founder Institute. Autor de “Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área.