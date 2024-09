Rede de supermercados oferece 40 vagas de empregos para pessoas com mais de 50 anos em Cambé

O Grupo Muffato está com 40 vagas de emprego em aberto, com início imediato, para profissionais sênior em Cambé (regiao metropolitana de Londrina). A oferta de vaga é aberta para qualquer pessoa, mas com preferência para aquelas com mais de 50 anos.





Interessados devem procurar os Centros de Convivência da Pessoa Idosa em Cambé nas seguintes datas: dia 18/09, no CCI Tupi, localizado na rua Curitiba, 1.037, das 9h às 11h30 ou das 13h às 15h; e no dia 19/09, no CCI Novo Bandeirantes, que fica na avenida Presidente Arthur Bernardes, 225, das 14h às 16h30, com atendimento por ordem de chegada. É preciso levar RG, CPF e carteira de trabalho, física ou digital. As pessoas aprovadas na entrevista serão encaminhadas para admissão.

As vagas são para, operadores de caixa, repositores, açougueiro (a), auxiliar de açougue, recepcionista, ajudante de armazém, separador (a) de mercadorias, e estoquista de frios. A ação tem como objetivo ampliar o quadro de colaboradores do Muffato Sawade.





Não é necessário ter experiência em varejo, mas disponibilidade para atender pessoas e vontade de aprender uma nova atividade. O Grupo Muffato oferece treinamentos técnico-operacionais, de comportamento e de atendimento, por meio de sua universidade corporativa, a Uniffato.





