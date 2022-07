Secretaria da Fazenda amplia horário de atendimento para facilitar adesão ao Profis

A Secretaria Municipal de Fazenda de Londrina vai ampliar o horário de atendimento a partir desta segunda-feira (25), com o objetivo de facilitar a adesão dos contribuintes ao Profis (Programa de Regularização Fiscal), nesta que que é a última semana para adesão com desconto de 100% nas multas e juros para o pagamento a vista.

Até sexta-feira (29), o serviço na Praça de Atendimento da Fazenda estará disponível 12 horas por dia, das 7h às 19h, para os contribuintes que desejam regularizar débitos de tributos municipais como IPTU, ITBI e ISS, assim como valores referentes a taxas e multas. A Praça de Atendimento da Fazenda fica no piso térreo da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635 e o horário deve ser agendado pelo site da Prefeitura ou pelo telefone 3372-4424.

De acordo com a diretora de Arrecadação da Secretaria da Fazenda, Wanda Yaeko Kono, a ampliação no horário de atendimento é uma resposta à demanda de muitos contribuintes que deixaram para fazer a adesão ao Profis na última semana de julho. “Percebemos que a agenda está ficando cheia e, por isso, optamos por essa medida de ampliação do horário de atendimento, para oportunizar aos cidadãos que tenham dívidas e que façam a quitação com 100% de desconto nos juros e multas, para pagamento à vista. No caso de parcelamentos, o desconto nos juros e multas é de 90% para pagamentos feitos em até seis parcelas, e de 60% para quem optar por entre sete a 18 parcelas”, disse.





Ainda segundo Kono, o horário estendido visa justamente permitir que mais pessoas façam a quitação agora, com as condições mais vantajosas possíveis, além de evitar protestos ou execuções fiscais. “A partir de agosto, a redução nos juros e multas será de 90% para pagamento à vista, e quem optar pelo parcelamento terá desconto de 80%, se quitar o valor em até cinco parcelas. Já para os pagamentos feitos entre seis e 17 parcelas, o desconto será de 50%”, detalhou Kono.