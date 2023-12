Sinduscon Norte Paraná buscando fomentar a inovação

Reencontrar pessoas queridas e inteligentes é sempre uma alegria. Foi muito bom rever minha

ex-professora e atual presidente do Sindicato da Construção Civil Norte do Paraná (Sinduscon

Norte PR), Celia Catussi.





Celia faz parte do celeto grupo da pessoas otimistas e que buscam melhorar o ambiente em que

vivem. Conversamos muito sobre inovação e também sobre outro assuntos, como o quanto a

tecnologia está mudando as relações humanas. Aspecto que vem afetando a todos, inclusive a

indústria da construção civil. Ela me falou sobre as dificuldades do setor para contratar mão de

obra e das parcerias que a entidade vem fazendo para o desenvolvimento de inovação.

A presidente do Sinduscon Norte Paraná me falou sobre o Construhub, espaço de inovação para

estudantes de cursos do setor da construção civil, startups, profissionais que prestam serviço no

setor da construção civil e construtoras que precisem de um local de trabalho propício à

criatividade e a ideias inovadoras. Também merece menção o Curso de Gestão Empresarial para

Empreiteiros, que atua na melhora da qualidade dos serviços realizados e ainda ajuda

profissionais a terem uma formação técnica.

O setor da construção civil é bastante forte em Londrina, com empresas de destaque em nível

nacional e de atuação internacional. Isso demanda toda uma rede de profissionais e serviços

para abastecer uma cadeia de suprimentos, desde insumos básicos, como material de construção,

até atividades manuais que dependem de pessoas capacitadas. Ao criar espaços propícios à

inovação e ao empreendedorismo, o Sinduscon contribui significadamente. Ao realizar cursos,

mostra que as áreas técnicas demandam de maior suporte na nossa região, algo que entidades do

Sistema S, como o Senai, vem procurando suprir.





Quem me acompanha sabe que defendo a inserção de profissionais com doutorado no processo

de desenvolvimento de inovação como condição sine qua non. Sem pesquisa acadêmica, a

inovação será sempre incremental. Para chegar na inovação radical ou disruptiva, aquela que

muda mentes e sistemas de produção, é necessário ter sólida base científica. Como são

pouquíssimas as empresas que fazem ciência no Brasil -o número de doutores trabalhando nas

firmas é irrisório- são as universidades públicas, em sua maioria, que assumem o papel de

produzir ciência. Diante do quadro de escassez de recursos, burocracia e outras barreiras que

elas convivem, a inovação brasileira fica limitada a tímidas cópias daquilo que é feito fora do

país, reduzindo a capacidade das empesas de gerar empregos mais qualificados, aumentar a

renda dos empregados, gerar riqueza em forma de impostos, sem contar a possibilidade de o

Estado investir em políticas públicas.





Penso que as empresas poderiam incluir dentre suas ações prioritárias a contratação de doutores

para que seja possível aplicar pesquisa e inovação na resolução dos problemas diários. Quem

sabe assim criamos um círculo virtuoso e profícuo? ;)





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)